Nouvel An: les Européens le fêteront à Paris, les Asiatiques à Tokyo

Tokyo, Paris et New York devraient être les trois principales destinations des touristes du monde entier qui ont décidé de fêter le passage à 2019 en grande pompe, d'après l'analyse du site de réservation d'hôtels et d'hébergements de vacances Agoda.

Alors que la Mairie de Paris a annoncé le maintien des festivités sur les Champs-Elysées le 31 décembre malgré le mouvement des "gilets jaunes", une étude du géant asiatique de la réservation d'hôtels révèle que la ville lumière sera la destination majeure en Europe pour célébrer le Nouvel An. Paris devance Londres et Barcelone.

Cette étude répertorie les destinations préférées des voyageurs pour la Saint-Sylvestre par continent. En Asie, Tokyo attirera le plus de monde, devant Bangkok et Taipei. Si la capitale thaïlandaise n'est que deuxième, le pays du sourire n'en aura pas moins la cote le 31 décembre puisque le classement fait aussi apparaître Pattaya et Chiang Mai.

Du côté de l'Amérique du Nord, sans surprise, New York restera une valeur sûre, adulée depuis de nombreuses années pour ses festivités sur Times Square, avec la descente de sa fameuse boule géante pour le décompte avant le 1er janvier. Sinon, les voyageurs se rendront à Las Vegas ou à Los Angeles.

Toutefois, les cartes sont redistribuées quand on regarde les destinations préférées non plus par continent mais par nationalité. Dans ce cas, les Australiens iront à Bali, les Chinois à Tokyo, les Israéliens à Londres, les Anglais à Pattaya (en Thaïlande) et les Américains à Las Vegas.

Pour constituer ces palmarès, Agoda a scruté les données des réservations arrêtées au 10 décembre 2018.

Top 10 des destinations préférées des voyageurs en Asie :

1. Tokyo

2. Bangkok

3. Taipei

4. Séoul

5. Osaka

6. Pattaya

7. Taichung

8. Hong Kong

9. Bali

10. Chiang Mai

Top 10 des destinations préférées des voyageurs en Europe :

1. Paris

2. Londres

3. Barcelone

4. Rome

5. Berlin

6. Amsterdam

7. Istanbul

8. Prague

9. Madrid

10. Milan

Top 10 des destinations préférées des voyageurs en Amérique du Nord :

1. New York

2. Las Vegas

3. Los Angeles

4. Orlando

5. Oahu (Hawaï)

6. San Francisco

7. Chicago

8. Nouvelle-Orléans

9. Miami

10. Toronto