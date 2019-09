New York n'est pas la destination la plus adaptée à la génération Z

En évaluant des critères comme la digitalisation, l’engagement climatique ou encore le multiculturalisme et l’égalité sociale, une étude publiée par la plateforme de logements à la demande Nestpick.com a dressé un classement des villes dans le monde répondant le mieux aux besoins de la génération Z.

Récurrent ces dernières années dans la presse et autant dans les outils de communication, on discerne facilement désormais à quoi correspond le terme "millenials". Il faut distinguer cette catégorie de jeunes à leurs aînés, ceux de la génération Z. Nés entre 1997 et 2002, ces derniers correspondent aux profils des étudiants qui sortent de l’université et démarrent sur le marché du travail.

Quelles sont les villes dans le monde qui sont les mieux adaptées aux besoins de cette génération issue de la quatrième révolution industrielle, née au moment même où le numérique prenait le pouvoir ? Telle est la question de cette vaste étude qui a évalué la digitalisation, et notamment l’économie de partage, la cyber-administration, la connectivité et l’e-banking, mais aussi le respect de l’égalité sociale, le droit de protester, l’action environnementale, le développement de l’industrie de l’intelligence artificielle dans 110 villes dans le monde. L’aspect loisirs a aussi été intégré pour juger de la prévalence des concerts et des événements de jeux.

Résultat, la ville de Londres obtient le score le plus élevé, loin devant ses dauphines, à savoir successivement Stockholm (Suède) et Los Angeles (Etats-Unis). New York n’arrive qu’à la 5ème position. La Ville Lumière, à la 11ème place, est la première destination pour la mobilité digitalisée et les économies de partage comme les services de covoiturage et de vélo en libre-service.

Voici le top 15 des villes les mieux adaptées pour la génération Z :