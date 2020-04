New York, Dubaï, Tokyo : huit idées de balades virtuelles

Cette période de confinement est l'occasion de découvrir un phénomène sur YouTube, celui des vidéos de balades virtuelles dans les grandes cités du monde.

La plupart de ces vidéos n'ont pas demandé de gros moyens de production : un simple vlogger équipé d'une caméra, peut-être une GoPro ou un téléphone, aucun montage.

Avant le confinement, ce type de vidéos ne suscitait qu'un engouement modéré des amateurs de YouTube. Mais aujourd'hui, ces balades virtuelles semblent être la manière la plus authentique (et sûre) de découvrir une nouvelle ville.

Pour profiter encore plus de ces visites, enfilez vos chaussures de marche, montez sur votre tapis de course ou votre vélo d'appartement en vous imaginant dans les rues pavées de Paris ou de Rome, ou de nuit dans un des marchés les plus prisés de Séoul. En plus du plaisir de s'évader, vous bénéficierez d'un bon exercice physique.

Nous vous donnions déjà les moyens de voyager depuis votre canapé, voici 8 destinations où se promener sans bouger!