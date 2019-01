Népal: plus d'un million de touristes en 2018, un record

Le nombre de touristes s'étant rendus au Népal en 2018 a dépassé le chiffre record d'un million, avec un afflux grandissant de visiteurs en provenance d'Inde, de Chine, des Etats-Unis, du Sri Lanka et de Grande-Bretagne, ont annoncé mercredi les autorités népalaises chargées du tourisme.

Le nombre de touristes au Népal a atteint le chiffre record de 1.173.072 en 2018, soit une hausse de 25%. Un bilan "remarquable", s'est félicité le ministre népalais du Tourisme Rabindra Adhikari.

Autre record, en 2018, 807 alpinistes ont atteint le sommet de l'Everest, le plus haut du monde.

Le tourisme est une source de revenus fondamentale pour le Népal, pays pauvre où se trouvent huit des quatorze sommets de plus de 8.000 mètres de la planète.

Ce secteur a été gravement affecté par le tremblement de terre qui avait fait près de 9.000 morts en 2015, causant d'immenses destructions.

Les revenus du tourisme avaient baissé de près d'un tiers l'année du séisme, portant un coup sévère à l'économie, mais ce secteur vital pour le pays s'est, depuis, peu à peu redressé.

Le tourisme a représenté 7,8% du PIB du Népal en 2017, créant plus d'un million d'emplois, selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme (World Travel and Tourism Council).