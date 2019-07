Milos, Florence: quels sont les endroits préférés des voyageurs américains en Europe?

Le magazine américain Travel + Leisure vient de publier les lauréats de ses "World's Best Awards 2019", qui désignent les meilleures destinations dans le monde et tous les acteurs du tourisme avec lesquels les lecteurs ont apprécié voyager. A l'échelle européenne, la Grèce et l'Italie remportent les faveurs des voyageurs américains.

Chaque année, Travel+Leisure permet à ses lecteurs de noter des acteurs du tourisme aussi divers que les compagnies aériennes, les aéroports, les îles, les villes, les croisiéristes, les agences de location de voiture, les tours-opérateurs...

L'Italie, la destination favorite

Florence s'impose en tête des quinze villes européennes que les voyageurs américains ont apprécié découvrir ces douze derniers mois (les votes ont été pris en compte entre le 5 novembre 2018 et le 4 mars 2019). Rome arrive en deuxième position tandis que Sienne se place septième. La botte transalpine s'offre même une double apparition dans le palmarès mondial des villes préférées, toujours avec Florence (9e) et Rome (11e) en guise de porte-parole.

L'Italie réussit à saupoudrer un peu de dolce vita dans chacun des classements. Du côté des meilleures îles d'Europe, les voyageurs n'ont pas manqué de se souvenir de la Sicile (6e), de la Sardaigne (9e), de Lipari et des îles éoliennes (10e) et d'Ischia (11e). Définitivement, le charme italien opère auprès des vacanciers qui ont traversé l'Atlantique pour s'offrir un séjour dans des resorts tels que le Grand Hôtel Villa Serbelloni au bord du lac de Côme (3e), le Palazzo Avino à Ravello (4e), le Rosewood Castiglion del Bosco à Montalcino (5e) ou le Borgo Egnazia à Savelletri Di Fasano dans les Pouilles (7e). Et pour compléter, le J.K Place de Florence a été désigné meilleur hôtel d'Europe.

Le cadre idyllique des Cyclades récompensé

La Grèce aussi parvient à imposer son style, surtout à travers le charme des Cyclades, en particulier de son iconique île de Santorin. La fameuse caldeira grecque propose parmi les meilleurs hôtels du vieux continent le Canaves Oia Epitome, situé tout au nord d'où les milliers de touristes assistent au coucher du soleil chaque jour. L'adresse a remporté la première place du meilleur resort d'Europe. Santorin est représenté par pas moins de cinq établissements au sein de ce top 10. Pour autant, elle n'est pas la meilleure île européenne (Santorin est 5e) d'après les votes des lecteurs. Le titre est ravi par une île voisine, Milos, berceau de la célèbre Vénus abritée par le Musée du Louvre, à Paris. Dans cette catégorie, la Grèce impose sa marque avec d'autres destinations telles que la Crète (2e) et Paros (4e).

Une timide présence française

Dans le classement des quinze meilleures villes d'Europe, Paris n'arrive que 13e. La France se démarque surtout à travers ses établissements hôteliers, en particulier ses résidences de luxe. La Réserve Paris Hotel & Spa est ainsi deuxième des meilleurs hôtels en Europe. Le palace parisien remporte aussi le titre de meilleur établissement dans la capitale française. Les plus beaux hôtels de Paris complètent le panorama, avec le Meurice (2e), The Peninsula (3e), l'Hôtel Esprit Saint-Germain (4e), l'Hôtel de Crillon (5e), le Mandarin Oriental (6e), le Plaza Athénée (7e), le Ritz Paris (8e), le Shangri-La Hôtel (9e) et le Prince de Galles (10e). Des adresses françaises sont aussi parmi les meilleures du monde, à l'image du St Régis Bora Bora Resort, en Polynésie française (81e) et le Meurice Paris (89e).

A l'échelle internationale, la petite cité de Hoi An au Vietnam a été désignée meilleure ville, le Sri Lanka meilleure île, The Leela Palace Udaipur en Inde meilleur hôtel, Singapore Airlines meilleure compagnie et Singapore Changi Airport meilleur aéroport.

Le classement complet sur le site de Travel + Leisure: www.travelandleisure.com