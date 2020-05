May the 4th : l'hôtel Star Wars de Disney ouvrira cette année

Avant le début du confinement, Disney a révélé une vidéo présentant son nouvel hôtel interactif sur le thème de Star Wars.

En cette date symbolique pour les fans de Star Wars (May the 4th – Que la force soit avec vous), retour sur ce que pourrait être ce nouvel hôtel dont la date d’ouverture n’a pas encore été annoncée.

Lorsque cet établissement à thème Star Wars ouvrira, ce sera dans le cadre du nouveau concept "360 Vacation" de Disney, une expérience d’immersion complète qui comportera des déguisements et des formes narratives qui influeront sur chaque instant de la vie des clients dans l’hôtel, a expliqué Bob Chapek, PDG des parcs Disney.

"Dès votre arrivée, vous ferez partie d’un scénario Star Wars ! Vous deviendrez immédiatement un citoyen de la galaxie et vivrez tout ce que cela implique, en particulier vous habiller dans la tenue adéquate. Une fois que vous aurez quitté la Terre, vous découvrirez un vaisseau spatial et tous ses personnages, et prendrez part aux récits et aventures qui se dérouleront autour de vous. Cette narration 100% immersive modifiera chaque seconde de votre journée, et culminera en une aventure unique pour chaque visiteur."

Baptisé Star Wars : Galactic Starcruiser, ce nouvel hôtel de luxe se situera en Floride, dans le parc Disney mondialement connu et fermé pour l’instant en raison des mesures sanitaires de lutte contre le Coronavirus.