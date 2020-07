Maroc : le tourisme au coeur d'un assouplissement des mesures anticoronavirus

Le secteur touristique se replie sur la clientèle nationale

"Le gouvernement a décidé de passer à la troisième phase du plan de déconfinement à partir du 19 juillet à minuit (...) dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des mesures nécessaires pour le retour progressif à la vie normale et la relance de l'économie", ont indiqué les autorités marocaines dans un communiqué.

Il est ainsi permis aux "établissements touristiques d'utiliser 100% de leur capacité d'accueil, sans dépasser 50% de leurs espaces communs" comme les restaurants, piscines et salles de sport.

Autres assouplissements à partir d'aujourd'hui : les rassemblements et activités regroupant moins de vingt personnes sont à nouveau permis ainsi que l'ouverture des centres culturels, bibliothèques, musées et sites archéologiques mais "sans dépasser 50% de leur capacité d'accueil". L'organisation de rencontres sportives officielles est aussi possible mais sans présence du public. Et la capacité des moyens de transport public passe de 50 à 75%.

En revanche, fêtes de mariage et rassemblements pour des funérailles restent interdits. Cinémas et piscines publiques doivent rester fermés, a précisé le communiqué.

Le Maroc autorise depuis juin l'ouverture des cafés, restaurants, commerces et le tourisme intérieur mais l'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au 10 août.

Le port du masque est obligatoire partout, sous peine de sanctions. Le royaume est relativement épargné par la pandémie avec plus de 17.000 contaminations et 269 décès depuis mars.