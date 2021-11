Marchés de Noël : c'est au Royaume-Uni que vous trouverez les plus attrayants !

Vous attendez les marchés de Noël avec impatience ? Si vous avez prévu de voyager en Europe, c'est au Royaume-Uni et à Prague que vous trouverez les plus intéressants, suggère un classement réalisé par la marque Christmas Tree World.

Ah, les marchés de Noël ! Cette odeur de marrons chauds qui réchauffe nos narines glacées et qui se mêle aux effluves épicées du vin chaud. Sans oublier bien sûr, les créations artisanales et les victuailles qui trônent fièrement sur les étaux des boutiques-chalets. Privés de la magie de ces marchés en 2020 pour cause de pandémie, vous êtes bien décidés à prendre votre revanche cette année.

Si l'envie vous prend de sillonner l'Europe, vous pourrez vous inspirer de ce classement réalisé par le site e-commerce Christmas Tree World, qui a répertorié le top 15 des "meilleurs" marchés de Noël d'Europe.

L'enquête se base sur plusieurs critères tels que la durée du marché et le prix moyen d'une nuit d'hôtel dans la ville qui l'organise. D'autres aspects ont été inclus dans le classement, notamment les marchés de Noël "les plus instagrammables" ou les "plus recherchés sur Google".