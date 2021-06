Mais pourquoi la Finlande est le pays du bonheur ?

Pour la quatrième année consécutive, la Finlande arrive en tête du World Happiness Report , un classement qui répertorie les populations les plus heureuses au monde. Le pays nordique devance le Danemark, la Suisse et l'Islande.

Partie lors de ses études d'économie, Élise a fait l'expérience d'une année finlandaise entre 2017 et 2018. La jeune femme, alors âgée de 20 ans, découvre Helsinki, une ville où elle se sent en sécurité.

Sécurité

"D'une manière générale, il y a un grand respect, personne ne vient t'importuner dans la rue, en boîte de nuit ou autres. Les femmes sont beaucoup plus libres de s'habiller et de faire un peu ce qu'elles veulent", explique-t-elle, avant de poursuivre : "Il m'est arrivé une fois qu'un homme vienne me parler et quand je lui ai dit non, il s'est confondu en excuses et il est parti".

Solidarité

Quant à la réputation des Finlandais d'être peu expansifs, voire solitaires, la Française répond qu'"ils sont assez froids de prime abord mais une fois que tu les connais un peu, tu es très vite intégré", sourit-elle.

La vie étudiante y est d'ailleurs bien développée. "Il y a des bâtiments entiers qui sont autogérés. Les étudiants font ce qu'ils veulent et ça ne tourne pas au squat, comme on pourrait s'y attendre. Du coup, ça donne vraiment un aspect des étudiants très unis, quelle que soit la filière", souligne-t-elle.

La solidarité se révèle également dans le système sociétale comme par exemple ce "revenu universel" testé avec des chômeurs en Finlande qui leur garanti un revenu de base et qui a prouvé remonter leur moral (même s'il n'y a pas eu d'effet sur l'emploi). Ou encore les congés de maternité qui s'élèvent à 7 mois et les congés de paternité qui vont bientôt avoir la même durée. Inimaginable en Belgique !