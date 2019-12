Lyon : la Fête des lumières lancée en plein jeudi noir

Des voyageurs de toute l’Europe se retrouvent à Lyon ces jours-ci pour la fête des Lumières.

Quelque 65 créations sur une trentaine de sites emblématiques de Lyon illuminés : la Fête des lumières, de jeudi à dimanche, se veut "plus belle" que jamais mais elle débute aussi, sous haute sécurité, en pleine grève nationale française.

1,8 million de visiteurs en 2018

La Fête des lumières 2019 sera "la plus belle jamais proposée", a assuré le maire de Lyon Gérard Collomb, rappelant que l’événement avait attiré l’an dernier 1,8 million de visiteurs. Sans pouvoir anticiper la répercussion de la grève des transports sur le nombre de touristes présents cette année.

Pour cette édition, les conditions de sécurisation "sont relativement difficiles" avec la mobilisation du 5 décembre, et peut-être des jours suivants, les manifestations, un nouvel épisode des "gilets jaunes" et un contexte terroriste toujours présent, a-t-il reconnu.

C’est pourquoi ces quatre jours sont placés sous haute surveillance : périmètres des festivités cadenassés, accès des sites sécurisés avec fouilles des sacs, palpations et contrôles d’identité aléatoires, dispositifs anti-voitures-béliers, brigade anti-drones et plus de 1.200 forces de l’ordre mobilisées pour l’occasion. Plusieurs zones seront également strictement interdites à la circulation automobile, aux deux-roues motorisés, aux vélos et trottinettes de 18H00 à minuit.

Mais ce rendez-vous annuel est d’abord et avant tout une grande fête, dont quelques mises en lumière spectaculaires ont été dévoilées en avant-première mercredi soir.