Lyon et Helsinki nommées capitales européennes du tourisme intelligent 2019

L'Europe a tranché: Lyon et Helsinki, en Finlande, sont les meilleurs porte-paroles du vieux continent pour vanter les mérites d'un "tourisme intelligent". Dix villes étaient en lice dans cette première compétition, initiée par la Commission européenne.

Sur la base d'une proposition du Parlement européen, Bruxelles a initié au printemps et au début de l'été dernier l'élection de la capitale du "tourisme intelligent". Comprendre: une ville qui a su mettre à profit la digitalisation de ses infrastructures pour guider les voyageurs durant leur séjour, mais aussi assurer la meilleure accessibilité pour les touristes à mobilité réduite notamment, ou encore établir une stratégie de préservation de l'environnement.

Au départ, 38 villes appartenant à 19 Etats membres ont envoyé leur candidature. Un collège d'experts représentant du Parlement et de la Commission européenne ont choisi dix dossiers pour une ultime sélection. Parmi les finalistes et celles qui n'ont pas décroché le titre, la ville espagnole de Malaga a été reconnue pour son accessibilité, alors que la Slovène Ljubljana a reçu une distinction dans la catégorie "durabilité", Copenhague (Danemark) pour la "digitalisation" et Linz (Autriche) pour son héritage culturel et sa créativité.

Les deux lauréates, Lyon et Helsinki, bénéficieront d'une large communication en 2019 dans toute l'Europe.