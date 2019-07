Londres: un escape game artistique proposé dans le Palais de Buckingham

Les personnes qui visitent Londres, et plus particulièrement le Palais de Buckingham, peuvent se lancer le défi de résoudre un escape game unique organisé dans une galerie d'art sur la thématique de Léonard de Vinci.

Le Louvre avait lancé les hostilités l'année dernière en lançant le premier escape game artistique dans une des ailes du musée. C'est désormais au tour de la résidence royale britannique de proposer "Escape Room: Leonardo Artmegency!", qui s'inscrit dans le cadre des commémorations du 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci.

Les participants travaillent en équipe de quatre à huit personnes pour déchiffrer les mystères cachés dans des dessins originaux du génie de la Renaissance. Les organisateurs précisent qu'aucun diplôme d'histoire de l'art n'est nécessaire, seulement une "observation attentive, une pensée créative et un travail de détective".

Les équipes évoluent dans les pièces de la Queen's Gallery, résolvant les énigmes pour résoudre le mystère de la disparition d'un conservateur.

L'exposition artistique comprend 200 dessins originaux du grand maître florentin qui ont été rassemblés sous forme de collection depuis la mort de Léonard de Vinci, en 1519. Cette collection a été acquise pendant le règne de Charles II.

"Escape Room: Leonardo Artmergency!" est ouvert à la réservation tous les vendredis et samedis soir jusqu'au 5 octobre. Le jeu est réservé aux participants de 14 ans et plus et les billets par équipe coûtent £150 (environ 165 euros).