Londres inaugure The Tide, un parc suspendu

The Tide, l'équivalent de la High Line new-yorkaise, est inauguré ce vendredi 5 juillet au sud-est de Londres, dans le nouveau quartier de Greenwich Peninsula, sur les berges de la Tamise.

Ce parc culturel linéaire, conçu comme une "destination pour l'art, le design et le bien-être" comprend des ponts et des plateformes en bois encerclés d'arbres et de végétation naturelle. C'est le premier espace de ce genre à Londres.

Les passerelles surélevées à neuf mètres du sol forment un circuit de cinq kilomètres au total une fois le projet terminé. C'est le premier kilomètre de ce vaste projet qui est inauguré cette semaine à l'occasion du Festival Turning Tides, organisé au cours des deux premiers week-ends de juillet (du 5 au 7 et du 12 au 14 juillet).

Ce parc suspendu comprend aussi plusieurs jardins et une table de pique-nique géante. Le projet, signé du cabinet d'architectes Diller Scofidio + Renfro, rappelle la High-Line de New York co-réalisée par les mêmes architectes. Il met l'accent sur l'art en présentant une vaste collection d'installations d'artistes britanniques allant de Damien Hirst à Anthony Gormley.

The Tide accueille les sculptures "Hydra & Kali" et "Mermaid" de Damien Hirst qui figuraient dans l'exposition "Treasures from the Wreck of the Unbelievable" de 2017. Plus d'oeuvres de l'artiste seront ensuite installées. Allen Jones a conçu une installation spécifiquement pour ce parc baptisée "Head in Wind". Cette sculpture rouge de huit mètres de haut a été pensée pour être regardée du dessus, elle invite les visiteurs à interagir avec elle et à adopter une nouvelle perspective. L'artiste londonienne Morag Myerscough a aussi conçu une installation spécifique ultra-colorée intitulée "Siblings", visible sous les passerelles surélevées de The Tide. L'oeuvre artistique participative "Wishing Tree" de Yoko Ono sera aussi présentée, ainsi que la nouvelle installation monumentale de l'artiste conceptuelle GERONIMO.

L'inauguration du parc commencera ce week-end avec une série de concerts du collectif LGBTQ+ Sink The Pink et du groupe Melt Yourself Down. Les 6 et 13 juillet, Morning Gloryville organisera une rave party matinale qui sera suivie de cours de yoga. Un concert de la diva Oumou Sangare est prévu pour le second week-end.

Plus d'informations sur The Tide, et pour se procurer des billets pour le Turning Tides Festival, se rendre sur : https://www.greenwichpeninsula.co.uk/the-tide.