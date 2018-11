Londres et Paris font équipe pour attirer les jeunes touristes américains

Un partenariat entre l'Eurostar et les Offices de tourisme de Londres et de Paris lancé le 30 octobre cible le segment très convoité des "millennials" américains, celui qui part le moins en vacances.

Selon un sondage YouGov réalisé auprès de 1.224 adultes américains, les jeunes de la génération Y (ou 'millennials') sont plus nombreux (43%) que ceux de la génération X et du baby-boom à remettre les voyages à plus tard.

L'idée de la campagne #LondonParisNow: pousser les millennials américains à partir en vacances dès à présent.

"Disons les choses simplement nous avons deux villes incroyables, deux cultures séparées par un peu plus de deux heures d'Eurostar. Quand on est quelqu'un qui profite de la vie, pourquoi se priver de l'occasion de visiter Londres et Paris en une seule fois?", se demande Pierre Schapira, directeur de l'Office de tourisme de Paris dans un communiqué.

Si 72% des sondés expriment le désir de visiter les deux villes, le sondage YouGov montre également que seuls 8% des Américains ont déjà visité les deux capitales européennes.

Le site promotionnel allèche les jeunes adeptes du smartphone et des réseaux sociaux avec des catégories séduisantes: "Emblèmes dignes d'Instagram", "Pépites dont on peut se vanter" ou "Aventure".

Un concours permettra au vainqueur et à la personne de son choix de remporter un aller-retour pour Londres ou Paris, deux nuits dans chaque ville, des entrées pour "Les Misérables" à Londres et pour un spectacle du Crazy Horse à Paris.

Clôture du concours le 31 décembre 2018.