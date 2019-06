Londres est la destination la plus recherchée pour les vacances d'été

Contre toute attente, la capitale britannique constitue le voyage le plus recherché pour la prochaine période estivale, d'après les saisies relevées par le comparateur Skyscanner entre juin 2018 et juin 2019.

Les recherches de voyages deviennent-elles réalité? Car si l'on croit que les grandes vacances riment forcément avec sable chaud, on fait fausse route lorsque l'on découvre la championne du palmarès des destinations les plus scrutées sur Skyscanner. Londres rafle la mise, devant New York. Et cette tendance au city break en plein été n'est pas une nouveauté puisque l'année dernière déjà, la grosse pomme était première et Londres troisième.

Entre le 10 juin 2018 et le 10 juin 2019, les internautes ont recherché également les prix pour voyager à Bali (3e). L'Europe reste une valeur sûre, avec des envies de passer l'été à Lisbonne (4e), Barcelone (5e), Athènes (8e) et Porto (9e).

Les recherches concernent des voyages compris entre le 21 juin et le 21 septembre 2019.

Voici le top 10 des destinations recherchées pour cet été:

1. Londres

2. New York

3. Bali

4. Lisbonne

5. Barcelone

6. Montréal

7. Bangkok

8. Athènes

9. Porto

10. Tunis