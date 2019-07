Londres, destination la moins chère des villes choisies par les étudiants Erasmus

Quelle capitale européenne choisir quand on est étudiant et que le budget est un critère? Si la vie étudiante à Berlin est connue pour être l'une des plus passionnantes, Londres s'avère être la destination la moins coûteuse, d'après les calculs du comparateur Kayak.

Si les écoliers ont la tête dans les châteaux de sable, les étudiants ont déjà quant à eux l'esprit plongé dans la rentrée. Et à ce titre, le comparateur de vols Kayak.fr a examiné le coût d'un passage par les cinq destinations les plus populaires du programme européen, à savoir Londres, Amsterdam, Dublin, Berlin et Madrid, selon les données fournies par Erasmus.

La capitale britannique s'avère être la plus économique puisque le prix moyen d'un vol aller/retour en classe économique revient à 99 euros, sur une période d'une année, d'après le relevé des tarifs entre le 1er septembre 2019 et le 30 juin 2020. Dans le même temps, le prix moyen d'une nuit dans une auberge de jeunesse est de 56 euros.

Londres est aussi attractive que Madrid, où les étudiants peuvent espérer trouver un billet d'avion à 104 euros en moyenne, que leurs études durent six mois ou une année. Quant à l'hébergement, les prix dans les auberges de jeunesse sont les plus bas des cinq destinations européennes étudiées, à savoir 46 euros.

A l'inverse, Dublin constitue le voyage le plus onéreux, avec un vol aller/retour à 142 euros en moyenne pour une année d'Erasmus, tandis qu'une nuit en auberge de jeunesse revient à 87 euros.