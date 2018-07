Londres, destination européenne la plus onéreuse pour étudier

Avec un budget semestriel évalué à 12.450,49 euros, Londres constitue la ville européenne où les études demandent l'effort financier le plus important. Une vaste enquête, menée par la plateforme allemande Nestpick, a comparé ce que les étudiants devaient débourser s'ils souhaitaient suivre des cours dans 49 villes du vieux continent.

L'étude de Nestpick, un moteur de recherches pour trouver des locations meublées dans toute l'Europe, a relevé le coût du logement, d'une connexion internet, du budget alimentaire, du transport et des frais de scolarité pour déterminer les destinations européennes les plus onéreuses quand on souhaite y étudier et ce, sur la base d'un semestre. L'enquête a pris pour référence les plus grandes écoles de chacune des 49 villes.

Paris n'est pas la destination européenne la plus coûteuse pour les étudiants. En considérant les frais de scolarité de l'Ecole Normale Supérieure (92 euros), le budget semestriel se chiffre à 7.101,37 euros. Une somme inférieure à Londres (12.450,49 euros), Zurich en Suisse (10.623,86 euros) ou Manchester au Royaume-Uni (9.954,08 euros).

Le loyer et le budget pour se nourrir constituent les deux postes les plus coûteux. A Londres, il grimpe jusqu'à 524,23 euros tandis qu'à Zurich les courses reviennent à 1.018,02 euros mensuels. A noter qu'il n'y a aucun frais de scolarité à Stockholm, en Suède, à Copenhague, au Danemark, à Helsinki, en Finlande et à Athènes, en Grèce, en tout cas pour les universités référentes de cette étude.

Tout en bas de ce palmarès, la capitale roumaine Bucarest représente la destination européenne la moins onéreuse pour les étudiants grâce à un coût du logement qui se limite à 91,92 euros par mois, tandis que les dépenses alimentaires ne sont de l'ordre que de 251,70 euros. Seuls les frais de scolarité grèvent le budget, avec un montant de 1.320 euros. Au total, le semestre coûte 3.583,11 euros.

Les deux autres destinations les moins coûteuses pour les étudiants sont Bremen en Allemagne, avec un budget total de 3.791,70 euros, et Athènes, avec une facture à 3.639,79 euros.