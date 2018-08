Les weekends de la rédac : Paris en 5 étoiles au Parister!

On apprécie particulièrement cet emplacement parce qu'après le shopping aux galeries La Fayette, on peut se reposer un petit peu avant d'aller à l'Opéra Garnier le soir ou d'aller voir une pièce de théâtre dans l'une des nombreuses salles des alentours (littéralement à 5 minutes à pied du premier théâtre).

Entre les Folies Bergères et l’Opéra Garnier, les commerces de bouche de la rue des Martyrs et du marché Cadet, les grands magasins (le shopping c'est cool) et les grands boulevards (pour le théâtre), le quartier Faubourg Montmartre est devenu l’épicentre de la communauté créative de Paris!

Un jardin et des terrasses à Paris : rare et enviable! - © Chloé Rosier

Les chambres, ces écrins de douceur

Si nous devions décrire notre weekend au Parister en un mot, ce serait : douceur.

On sent que dans toutes les chambres le sommeil des hôtes est une priorité, la literie a été choisie avec soin. Quelles que soient vos habitudes de sommeil, vous dormirez comme des bébés sur des matelas qui reposent le dos et sous une couette qui gère votre température. On vous l'assure, nous avons deux habitudes de matelas différentes (mou et dur) et nous avons toutes les deux très bien dormi!

La décoration de la chambre se veut chic et épurée, sans aucune ostentation. La tête de lit nous a beaucoup plu (oui, on aime ce qui brille) et les dégradé des peintures murales donnent une impression de volume à la pièce. Quand vous vous couchez, vous repérez des moulures au plafond, ils ne sont pas d'époque puisque l'ensemble de l'hôtel a été rénové mais cela offre un petit côté "élégance parisienne".

Les suites et duplex sont le comble du luxe : équipés d’un hammam, d’un sauna et d’une terrasse privative... Si vous comptez fêter un anniversaire ou pour une occasion spéciale on conseille la suite!