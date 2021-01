Les villes où les maisons valent plus d'un million de dollars sont légion aux Etats-Unis.

La pandémie du nouveau coronavirus a des conséquences inattendues sur le marché de l'immobilier américain. L'une d'entre elles est l'essor des villes où le prix moyen d'une maison s'élève à un million de dollars, selon une étude du site immobilier Zillow. On en compte actuellement 312 à travers le pays, soit 45 de plus qu'en 2019. La grande majorité d'entre elles (70%) se trouvent dans neuf zones qui longent les côtes américaines, notamment dans les environs de New York, San Francisco et Los Angeles. Les régions métropolitaines autour de San José, Boston, Seattle et Washington D.C. abritent aussi plusieurs villes où le prix moyen d'une maison dépasse le million de dollars.

2020 a connu un emballement de la demande pour les biens de luxe "L'entrée de 45 villes dans le club des 'villes au million de dollars' est la plus forte augmentation enregistrée cette dernière décennie, ce qui témoigne de l'effervescence du marché immobilier l'an dernier. La valeur des maisons a augmenté de 7,5% en novembre, sous l'impulsion d'une forte demande pendant la majeure partie de 2020", indique le rapport de Zillow. Bien que la valeur médiane d'une maison individuelle avoisine 263.000 dollars aux Etats-Unis, il n'est pas rare que les prix atteignent des sommets dans certaines agglomérations. C'est le cas d'Atherton, en Californie, qui est connue comme la municipalité la plus riche et la plus chère du pays. Comptez dans les alentours de 6,6 millions de dollars pour vous offrir une maison dans cette commune de 7.000 habitants où des géants de la tech comme Sheryl Sandberg et Eric Schmidt ont élu domicile. Hunts Point (dans l'Etat de Washington), Sagaponack (New York) et Jupiter Island (Floride) font également partie des villes où les biens immobiliers se vendent pour des sommes à sept chiffres.