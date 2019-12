Les touristes, aubaine et malédiction au pays du père Noël et des Lapons.

Dans la lumière de soie bleue qui nimbe les reliefs piqués de sapins, une foule d'ombres glisse sur la neige entre cafés et boutiques: chaque hiver, les visiteurs étrangers envahissent la Laponie finlandaise.

Ils profitent de la multiplication des vols de la compagnie nationale Finnair entre l' Asie et l' Europe , via la capitale Helsinki. Les pays du Moyen-Orient montrent aussi un appétit croissant. "Cette semaine nous avons eu le premier vol direct de Turkish Airlines en provenance d'Istanbul, ce qui, automatiquement, ouvre Rovaniemi à 20 nouveaux pays", se réjouit Sanna Kärkkäinen.

Le nombre de touristes chinois a quadruplé depuis 2015, pour atteindre 45.000, et devrait encore tripler au cours de la prochaine décennie.

"Les chiens de traîneau et les longues randonnées sont plébiscités par les touristes français, les Britanniques sont particulièrement intéressés par la moto-neige, les Asiatiques préfèrent les aurores boréales", explique Sanna Kärkkäinen qui dirige l'office du tourisme de Rovaniemi.

Les Sames en butte aux préjugés

Bien que la manne touristique ait ramené le chômage à Rovaniemi à son plus bas niveau depuis 30 ans, le tourisme de masse suscite l'inquiétude parmi la population, qui chérit sa tranquillité et son rapport privilégié à la nature. Présents depuis trois millénaires dans les contrées inhospitalières de l'Arctique en Finlande, Norvège, Suède et Russie, les Sames voient d'un mauvais œil l'essor du tourisme industriel.

Selon eux, il reproduit les pires préjugés à leur encontre et fait du chiffre à leurs dépens sous couvert de traditions et d'artisanat présentés comme "indigènes".

Des représentants de la communauté accusent des opérateurs touristiques de se faire passer pour Sames ou de vendre des articles ou des attractions leur prêtant des pouvoirs magiques ou les peignant en peuple primitif. Les Sames reprochent aussi aux chiens de traîneau, si prisés, d'effrayer leurs troupeaux, au même titre que les éoliennes, les centrales hydroélectriques et l'industrie minière.