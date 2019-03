Les superbes grottes de glace de de Mendenhall, en Alaska

Mieux vaut être bien équipé pour explorer ces grottes uniques.

Vous rêvez d'explorer des grottes de glace bleutées? Situé au sud de l'Alaska, au milieu de la forêt de Tongass, un paysage unique se trouve sur le glacier Mendenhall, appelé par le peuple autochtone Tlingit "Aak’wtaaksit", traduit par "le glacier derrière le lac". Des cavités sont creusées par l'eau, qui s'écoule et fait fondre la glace sur son passage.

Une zone à risques

Pour les visiter, il est possible de faire une visite combinée avec la traversée du lac en kayak et une randonnée par le flanc ouest du glacier. En hiver, il est également possible de traverser le lac gelé à pied. Un sentier de 5,6 kilomètres permet aussi d'accéder directement aux grottes. Pour l'emprunter, il est toutefois recommandé de suivre un guide, certaines portions comportant de forts dénivelés et des zones glissantes. De plus, il est indispensable d'être bien équipé.

Chaque année, des dizaines de randonneurs perdus ou blessés sont secourus par la région sur le chemin menant aux grottes de glace de Mendenhall.