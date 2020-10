Les raves drive-in s'emparent des Etats-Unis, faire la fête en sécurité

Pendant le confinement en Floride, le cinéma drive-in a permis à de nombreuses personnes de sortir de la routine , maintenant, c’est aux fêtards frustrés de la fermeture des festivals, clubs et bars de prendre d’assaut cette tendance du Drive-In.

Visible de loin avec ses boucles d’oreilles clignotantes et son manteau à paillettes, Charity Valente participe à sa première rave "drive-in" à Scranton, en Pennsylvanie : une soirée électro où le public est en voiture, pandémie oblige.

La tendance est née en Allemagne où face à la fermeture des discothèques et l’annulation des festivals, les premières raves en voiture ont fait leur apparition dès avril.

"Nous pensons que c’est la manière la plus sûre pour les gens de se rassembler et d’écouter de la musique" en période de pandémie, affirme Donnie Estopinal. Il organise depuis mai une série de raves "drive-in" dans plusieurs Etats, du Texas à la Caroline du Sud en passant par la Floride.

Sur une butte reculée de Scranton, surnommée "la ville électrique" car les premiers tramways à électricité américains y sont apparus au XIXe siècle, plus d’une centaine de voitures s’alignent en rang d’oignons, phares avant dirigés vers la scène où trônent deux écrans géants.

Le "drive-in" étant un classique de la culture américaine, le concept n’a eu aucun mal à s’imposer rapidement chez les amateurs de musique électronique aux Etats-Unis avec des soirées organisées dans une quinzaine d’Etats depuis le printemps. En moyenne, les événements réunissent entre 150 à 450 voitures et jusqu’à 2500 personnes.

De la musique live, pour la première fois depuis des mois

L’achat d’un ticket, dont le prix oscille entre 100 et 300 dollars par véhicule, garantit une place de parking ainsi qu’une zone de quelques mètres délimitée par des barrières métalliques pour faire la fête, à distance les uns des autres.

Afin d’éviter files d’attente et risques de contamination, en lieu et place d’un bar, des voiturettes de golf filent entre les allées faiblement éclairées distribuant bières et cocktails aux raveurs.

L’expérience n’est pas accessible à toutes les bourses mais pour beaucoup, le sacrifice financier se justifie.

"Pouvoir écouter de la musique en direct pour la première fois depuis le début du confinement m’apporte tellement de joie, cela aura un effet durable sur ma santé mentale", explique Claire Gibson, 26 ans, pendant que ses deux amies se trémoussent.

La jeune femme aux cheveux roses, qui souffre de diabète de type 1, ce qui la rend plus vulnérable aux formes graves de la maladie du coronavirus, était "nerveuse" à l’idée de venir à la soirée. Elle entend rester dans son carré, même si elle connaît beaucoup de personnes présentes, et profiter du système de livraison d’alcool.