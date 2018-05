Les quartiers de New York plébiscités par les réalisateurs de films et de séries

Après avoir analysé 20 ans de données concernant les films recensés sur le site des professionnels du cinéma IMDb, le site de comparaison d'assurances GoCompare a élaboré des listes des lieux de tournages les plus populaires au monde, et sans surprise, les grandes villes américaines dominent largement le haut du classement, surtout la Grosse Pomme.

Avec 3.630 films et séries tournés dans les quartiers de la Cinquième Avenue et Central Park, Manhattan prend la tête de la catégorie "régions" du classement, devant Hollywood, Californie (3.262) et Brooklyn (2.608).

La palme de la ville présentée comme la plus romantique à l'écran revient aussi à Manhattan, qui à en croire IMDb, a été choisie comme toile de fond du plus grand nombre de films et de séries romantiques. Côté films, on pense à "Un amour à New York" (2001) ou "Coup de foudre à Manhattan (2002), mais aussi à la série culte "Sex and the City".

Mais d'autres genres cinématographiques sont bien représentés par Manhattan à l'écran, les drames, les films d'action, les biographies, les documentaires ou les comédies musicales.

Avec 231 films à son actif, Central Park est un lieu de tournage incontournable. Le parc joue les seconds rôles dans de nombreux blockbusters hollywoodiens comme "L'avocat du diable", "Superman Returns", "Spider-Man 3" ou "Cloverfield".

On notera que les quartiers de New York dominent largement le classement des zones plébiscitées par les réalisateurs, après Central Park, on trouve par exemple Greenwich Village, Astoria, Williamsburg, Coney Island, Times Square et Harlem.

Les régions les plus populaires à l'écran selon IMDb:

1. Manhattan, New York

2. Hollywood, Californie

3. Brooklyn, New York

4. Londres, Royaume-Uni

5. Queens, New York

6. Centre de Los Angeles

7. Barcelone, Espagne

8. Manchester, Royaume-Uni

9. Sydney, Australie

10. Buenos Aires, Argentine



Les pays les plus populaires à l'écran selon IMDb:

1. Etats-Unis

2. Royaume-Uni

3. Canada

4. Allemagne

5. France

6. Espagne

7. Mexique

8. Australie

9. Italie

10. Inde