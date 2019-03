Les plus belles plages du monde se trouvent au Brésil et aux Caraïbes

Baia do Sancho vient d'être élue plus belle plage du monde par les voyageurs qui publient leurs avis sur Tripadvisor. Le palmarès des Traveller's Choice Awards des meilleures plages offre une large place aux destinations caribéennes.

Située dans l'océan Atlantique sur l'archipel de Fernando de Noronha, la plage Baia do Sancho a déjà été, par le passé, reconnue comme la plus belle plage de la planète. Son destin était joué dans son surnom puisque les connaisseurs la désignent aussi par "la merveilleuse".

A défaut de jouir du temps ou du budget pour rejoindre cette petite île brésilienne, les voyageurs peuvent tout de même espérer allonger leurs serviettes avec des panoramas de rêve s'ils choisissent les Caraïbes. La célébrissime plage de Varadero, à Cuba, très courue des adeptes de snorkeling, se positionne en deuxième place du classement. Autre choix: Aruba, où l'on trouve la plage de "Eagle Beach". Moins célèbre que les Antilles françaises, Aruba est une petite île des Antilles néerlandaises qui se trouve au large du Venezuela. L'éventail caribéen est complété par Grace Bay aux Iles Turques et Caïques, Seven Mile Beach à Grand Cayman ou encore par Isla Mujeres et sa Playa Norte, dans le Yucatan, au Mexique.

Du côté français, peu de changement puisque le ravissement reste total lorsque l'on découvre la plage corse de Palombaggia. L'Ile de Beauté dispose de deux autres représentantes: la plage de Saleccia, près de Saint-Florent, et la plage du Petit Spérone, près de Bonifacio.

Top 10 des plus belles plages du monde:

1. Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brésil

2. Varadero Beach, Cuba, Caraïbes

3. Eagle Beach, Aruba, Caraïbes

4. La Concha, Saint-Sébastien, Espagne

5. Grace Bay, Îles Turques et Caïques, Caraïbes

6. Clearwater Beach, Floride, États-Unis

7. Spiaggia dei Conigli, Sicile, Italie

8. Seven Mile Beach, Grand Cayman, Caraïbes

9. Playa Norte, Isla Mujeres, Mexique

10. Seven Mile Beach, Jamaïque, Caraïbes

Top 10 des plus belles plages en Europe:

1. La Concha, Saint-Sébastien, Espagne

2. Spiaggia dei Conigli, Sicile, Italie

3. Plage de Falesia, Algarve, Portugal

4. Plage de Ses Illetes, Formentera, Espagne

5. Lagon de Balos, Crète, Grèce

6. Plage de Bournemouth, Angleterre, Royaume-Uni

7. Plage d'Elafonissi, Crète, Grèce

8. Fig Tree Bay, Paralimni, Chypre

9. Spiaggia di Cala Rossa, Sicile, Italie

10. Plage de Muro, Majorque, Espagne

Top 10 des plus belles plages en France:

1. Plage de la Palombaggia, Porto-Vecchio, Corse

2. Plage du Sillon, Saint-Malo, Bretagne

3. Plage La Côte des Basques, Biarritz, Nouvelle-Aquitaine

4. Plage d'Hendaye, Hendaye, Nouvelle-Aquitaine

5. Plage de Saleccia, Saint-Florent, Corse

6. Plage de Pampelonne, Ramatuelle, PACA

7. Plage du Petit Sperone, Bonifacio, Corse

8. Plage du Touquet, Le Touquet, Hauts-de-France

9. Plage de Deauvillle, Deauville, Normandie

10. Plage de l'Escalet, Saint-Tropez, PACA