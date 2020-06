Les plus beaux villages de Belgique : un tour en Wallonie

Les ruelles de Limbourg invitent à l'évasion dans l'un de plus beaux villages de Wallonie - © Dado Daniela - Getty Images

Les plus beaux villages que l’on peut découvrir dans le sud de notre plat pays. Des perles parfois cachées, parfois connues mais toujours agréables à (re)visiter ! Le déconfinement est en marche depuis peu et nous pouvons désormais nous promener dans le pays. L’occasion de visiter des contrées que vous n’auriez pas encore vues ou de retourner à d’anciens coups de cœur, délaissés jusqu’ici pour des aventures plus exotiques. Les Plus Beaux Villages de Wallonie, ce sont 31 villages traditionnels dans l’ensemble de la région du sud du pays. Ils ont tous un petit quelque chose qui les rend insolites, sublimes, coquets ou délicieux. Voici notre sélection des plus beaux villages, un par province pour ne pas faire de jaloux !

Torgny, la Provence du Luxembourg Il règne un air de Provence dans cette région du Luxembourg, il y fait tellement doux qu'il y pousse de la vigne et qu'on y fait du vin, du vin belge! En se baladant entre les ruelles bordées de maisons aux teintes ocre et jaune, en allant voir le lavoir classé et en dégustant un verre de vin local à une terrasse, vous pourrez croire que vous êtes dans le Sud de la France.

Mozet, le village médiéval de la province de Namur Un village qui a gardé des allures médiévales avec des maisons en pierres calcaires, des toits en ardoise noire et des fermes imposantes. Vous pourrez d'ailleurs y visiter trois d'entre elles qui rappellent l'époque seigneuriale, dont la ferme de Royer qui abrite même une tour romane classée. Le village a mis en place un itinéraire tracé de 4 km qui vous permet de vous balader dans les rues tout en apprenant l'histoire de Mozet. Et pour les plus aventuriers, il y a Land'ventures Mozet où vous pourrez jouer au paintball sur plus de 3 hectares boisés !

Montignies-sur-Roc, l'artisanat du Hainaut Un vrai village tournaisien avec ses vieilles pierres et ses routes pavées. Traversé par une ancienne voie romaine, vous pourrez y découvrir le Château de la Motte Baraffe de style classique, l'ancien moulin ou encore l'église Notre-Dame et sa grotte artificielle qui feront de superbes photos souvenirs. De nombreuses balades partent du village pour découvrir les environs et les paysages divers que l'on trouve dans la région proche.

Limbourg, l'ancienne forteresse de la province de Liège Une des plus beaux villages de Belgique, une perle de notre patrimoine, la capitale de l'ancien Duché de Limbourg a de quoi séduire. Située en bord de Vesdre, entre le bocage hervien et le massif ardennais il fait bon flâner dans ses ruelles historiques. L'église gothique Saint-Georges, la Fontaine de la Vierge, les châteaux aux alentours, vous aurez de quoi remplir votre journée sans soucis.