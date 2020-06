Les plus beaux villages de Belgique : un tour en Flandres

La Flandres recèle de jolies pépites qu’il nous tarde d’aller visiter ! Les plus beaux villages de Flandres sont nombreux mais il nous faut choisir. Le déconfinement est en marche depuis peu et nous pouvons désormais nous promener dans le pays. L’occasion de visiter des contrées que vous n’auriez pas encore vues ou de retourner à d’anciens coups de cœur, délaissés jusqu’ici pour des aventures plus exotiques. La Flandre n’a pas de liste des Plus Beaux Villages comme la Wallonie le propose mais il ne tient qu’à nous (et à vous) de choisir les destinations qui vous font du charme. Voici notre sélection !

Oud-Rekem, le plus beau village de Flandres Si la région du nord de notre plat pays n’a pas de liste intemporelle des plus beaux villages, elle a néanmoins organisé un concours en 2007. Une sélection de VISITFLANDERS où les téléspectateurs de la VRT et les lecteurs de Het Nieuwsblad ont choisi le village qu’ils pensaient être le plus beau de Flandre. C’est Oud-Rekem qui a gagné ce concours et qui a donc reçu le titre de 'Plus beau village de Flandres'. Il ne vous faudra pas longtemps pour comprendre pourquoi ce titre lui a été attribué, les ruelles historiques vous mettront dans l’ambiance tout de suite. Vous pourrez passer la journée à découvrir son histoire et son patrimoine avec, notamment, le château d’Aspremont-Lynden, l’église-musée, le musée de la pharmacie ou encore la distillerie Senden. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sabrina Tollenaers (@sabrinatollenaers) le 20 Mai 2020 à 2 :35 PDT

Courtrai, en bord de Lys Courtrai est plus une petite ville qu’un village mais elle fera parfaitement l’affaire pour une journée de découverte du nord du pays. Plusieurs musées peuvent être visités mais c’est dans ses rues et aux bords de la Lys qu’il fait bon flâner. Une ambiance calme et médiévale en contraste avec les rues commerçantes qui feront souffrir votre portefeuille. Une douce journée en perspective ! Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MuddleHead6 . (@muddlehead6) le 7 Janv. 2020 à 9 :54 PST

Damme, à deux pas de Bruges Voisine de Bruges, elle est souvent délaissée pour sa sœur internationalement connue et c’est tant mieux, il y aura moins de monde quand vous irez y passer une journée. La ville a beau être petite, elle n’en recèle pas moins quelques pépites à visiter : l’hôtel de ville gothique, un moulin à vent, l’hôpital Saint-Jean du 13e siècle, les anciens remparts, … Entre Polders et village, vous pourrez vous promener (à pied ou à vélo) dans un décor qui vous changera d’ambiance. On se croirait presque en Hollande ! Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laurène Philippot (@carnetdescapade) le 17 Sept. 2019 à 11 :22 PDT

Lissewege, un retour dans le passé Lissewege ne s’est pas rendu compte que le temps passait alors elle s’est simplement arrêtée à une époque qui lui plaisait et qu’il nous plaît de découvrir également. Un petit canal, des maisons blanches d’antan, un village à la flamande d’il y a longtemps. Elle offre une ambiance unique dans ses ruelles et vous fera cadeau d’un panorama sublime sur la région pour tous les courageux qui graviront les 264 marches de la tour de l’église. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Silvie Bonne (@bonnesilvie) le 18 Déc. 2019 à 1 :33 PST