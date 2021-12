Les perles de Noël tchèques, une tradition qui s'inscrit à l'Unesco

Scintillant de paillettes colorées, un petit magasin de verrerie illumine la courte journée sinistre et brumeuse d'hiver d'un village à la montagne tchèque, le moment de l'année où, à l'approche de Noël, les clients affluent au son du carillon constant de la sonnette.

"Les entrepôts étaient pleins de perles et quelqu'un a décidé de se lancer dans la fabrication de décorations de Noël , car les sapins de Noël faisaient un tabac à l'époque."

L'entreprise a réussi à se maintenir à flot même quand un acte d'espionnage l'a obligée à se réorienter vers des décorations de Noël. "Dans les années 1920, un groupe d'espions industriels japonais déguisés en touristes a copié le processus et s'est mis à produire ses propres garnitures, emportant les marchés orientaux", raconte M. Kulhavy.

Stanislav Horna a ouvert l'actuelle usine Rautis en 1902 pour y fabriquer des garnitures fantaisies pour les vêtements et les costumes . Il a rencontré un grand succès, employant jusqu'à 200 souffleurs de verre.

Cette pratique n'a survécu qu'à Ponikla, dont la tradition locale trouve ses racines dans une histoire d'amour du 19ᵉ siècle . "Un certain M. Hajna est tombé amoureux d'une servante locale, ils se sont mariés et il a apporté avec lui les bases de l'artisanat à Ponikla", explique Marek Kulhavy, propriétaire de l'usine Rautis, la seule qui subsiste.

En 1948, toutes les verreries du pays ont été nationalisées quand les communistes se sont emparés du pouvoir dans l'ancienne Tchécoslovaquie. Le fils de M. Horna a même été jeté en prison, comme de nombreux autres entrepreneurs.

L'entreprise en a paradoxalement profité, les communistes ayant limité la fabrication de perles de verre soufflé au seul village de Ponikla.

"Une bénédiction déguisée", reconnaît M. Kulhavy.

"Les perles de verre ont toujours été en marge (de la production de verre) et elles ont vécu leur propre vie, même pendant le communisme, car personne ne s'y intéressait vraiment, et donc l'entreprise a survécu", indique-t-il.

Peu après le renversement du régime communiste en 1989, le père de M. Kulhavy a racheté l'usine, qui emploie actuellement 50 personnes.

La production commence par un tuyau de verre, qui est chauffé et façonné par soufflage dans l'un des plus d'un millier de moules différents. Le tuyau est argenté de l'intérieur avec une solution spécifique, puis teinté de l'extérieur, avant d'être découpé, enfilé sur des ficelles et transformé en décoration. "Certaines perles sont traitées par un peintre. Par exemple, les têtes d'anges ont besoin de détails peints", indique M. Kulhavy.