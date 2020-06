Les parcs nationaux rouverts ce lundi aux touristes en Afrique du Sud.

Les parcs nationaux d'Afrique du Sud, qui accueillent chaque année plus de 6 millions de touristes, ont annoncé qu'ils rouvriraient ce lundi leurs portes, fermées depuis plus de deux mois pour cause de pandémie de coronavirus.

Dans un premier temps, uniquement les visiteurs avec véhicule

Ces parcs, dont le fameux Kruger (nord-est) très prisé des amateurs de safaris, seront initialement accessibles, pour des raisons sanitaires, aux seuls automobilistes désireux de les visiter à bord de leurs véhicules.

"Nous sommes obligés de nous assurer que la réouverture de nos parcs pour les excursions en voitures personnelles obéissent aux mesures sanitaires les plus strictes pour protéger nos personnels et nos visiteurs", a expliqué leur responsable, Fundisile Mketeni, dans un communiqué.

Les excursions accompagnées de rangers et les hôtels ou campings situés dans les parcs rouvriront ultérieurement.

Comme le reste de l'économie, le tourisme, qui contribue à hauteur de 10% au produit intérieur brut (PIB) sud-africain, s'attend à être sévèrement affecté par la pandémie, malgré le déblocage d'aides gouvernementales.

Les mesures sanitaires ont été considérablement assouplies en ce début de semaine, avec la reprise progressive de la quasi-totalité des activités du pays. L'Afrique du Sud est le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par la pandémie, avec plus de 43.000 cas et plus de 900 morts recensés à ce jour.