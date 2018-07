Les meilleures destinations dans le monde pour ne pas manquer les rendez-vous avec le ciel

Après l'éclipse lunaire du 27 juillet, c'est un nouveau rendez-vous d'astronomie qui s'annonce du 3 au 5 août prochains, avec la Nuit des Etoiles.

Mars sera dans une de ses meilleures configurations d'observation depuis ces quinze dernières années. Quels sont les autres phénomènes à observer dans le ciel et où se rendre pour ne pas les manquer? Tour du monde de ces destinations qui pourraient bien donner envie de planifier les prochaines vacances.

Etoiles filantes

> Hawaïï (Etats-Unis), La Palma (Canaries, Espagne)

L'archipel américain a installé à 4.200 mètres d'altitude au sommet de son volcan le plus élevé, Mauna Kea, le plus important observatoire au monde. La destination fait rêver les astronomes amateurs pour ses nuits claires, parmi les plus nombreuses dans le monde. La vue est donc totalement dégagée pour observer les étoiles filantes le moment venu. Les voyageurs les plus en forme, capables de grimper jusque là-haut, ont la possibilité de participer à une soirée dédiée à l'observation du coucher du soleil puis des étoiles, lorsque la météo le permet.

L'option européenne se situe sur l'île de la Palma, dans l'archipel des Canaries. C'est l'une des destination les plus prisées de la planète par les amateurs d'astronomie pour son observatoire "El Roque de los Muchachos", situé à 2.396 mètres au-dessus de la mer. L'île espagnole bénéficie de l'un des cieux les plus clairs du monde grâce, entre autres, à sa position stratégique dans l'Océan Atlantique, les nuages s'inscrivant comme une barrière naturelle à la pollution lumineuse des villes côtières.

Voie lactée

> Le Pic du Midi (France), les Cévennes (France), le désert d'Atacama (Chili)

80% de la Terre étant illuminés, il est difficile pour pour près d'un tiers des humaines de contempler la Voie lactée à l’œil nu. L'Observatoire des Pises, près de Montpellier, est judicieusement installé dans les Cévennes pour offrir l'un des spots européens privilégiés à la contemplation de cette galaxie spirale, dans l'hémisphère nord. En France, ceux qui oseront gravir les Pyrénées pour atteindre le Pic du Midi peuvent séjourner une nuit pour observer le coucher du soleil et comprendre les étoiles aux côtés de scientifiques.

Mais, dans le monde, un spot célébrissime a fait de ce phénomène sa force touristique : le désert d'Atacama, au Chili. Des agences de voyage se sont spécialisées dans l'organisation de tours pour ne pas rater ce spectacle. Moins l'air est pollué et le ciel dépourvu de sources lumineuses, mieux l'observation des étoiles est garantie. Et c'est le cas de cette région d'Amérique du Sud particulièrement aride. C'est d'ailleurs ici que les antennes géantes d'un radiotélescope ont pris place pour surveiller le ciel.

Aurore boréale

> Norvège, Laponie, Canada

Les pays les plus proches du cercle polaire sont à privilégier. La Norvège et son archipel de Svalbard, au nord-est du Groenland, sont considérés comme la Mecque des aurores boréales. Plus au sud, en Norvège, les ports de Bodo, de Svolvaer, de Tromso et d'Hammerfest sont aussi des destinations prescrites.

La Laponie qui s'étire sur la Suède, la Finlande et la Russie constitue l'autre séjour recommandé pour espérer observer ce spectacle né lorsque les lignes du champ magnétique terrestres surgissent près des pôles. Ne pas oublier non plus le Canada. Les États du nord du pays - le Yukon, le nord de la Saskatchewan, les territoires du Nord, Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique -, se situent dans la zone la plus recommandée au monde pour observer les aurores boréales.

Eclipse solaire

> Chili, Argentine

Le prochain rendez-vous est donné le 2 juillet 2019 au Chili et en Argentine, où la Lune passera devant le Soleil et plongera les observateurs dans l'obscurité. L'éclipse est attendue précisément depuis La Serena au Chili jusqu'à Buenos Aires en Argentine. Le phénomène y sera total. Les curieux devront ensuite s'armer de patience car la prochaine éclipse - et elle sera partielle - est attendue le 10 juin 2021 en France. Ceux qui rêvent d'observer une éclipse totale devront réserver un séjour... en Antarctique. La prochaine éclipse totale en France n'aura lieu que le 3 septembre 2081. Les jeunes générations auront de la chance puisque si elles ratent le coche, elles auront droit à un rattrapage neuf ans plus tard, le 29 septembre 2090.

"Staircase to the moon"

> Broome (Australie)

En Australie de l'ouest, dans la région de Kimberley, la ville de Broome a profité de ce phénomène naturel pour construire sa notoriété dans le monde entier. Les backpackers s'y pressent pour assister à cette Lune qui semble se poser sur l'Océan Indien, se reflétant sur l'eau et donnant l'impression d'un escalier ascendant vers la Lune. On peut observer cet escalier pas comme les autres entre mars et octobre, deux à trois jours par mois. A cette occasion, le phénomène fait l'objet de nombreuses animations dans les environs.