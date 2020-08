Les logements Airbnb les plus chers de Belgique

La rentrée pointe le bout de son nez mais tout le monde n’a pas (encore) eu l’occasion de partir en vacances. Cela n’empêche heureusement pas de rêver et d’admirer ces logements très chers que des Belges proposent sur la plateforme de location d’appartements de vacances. Après avoir découvert des maisons aux vues plus incroyables et époustouflantes les unes que les autres, après avoir vu ce qui se faisait de mieux (ou de plus cher) en France, on vous laisse admirer les logements les plus chers de Belgique pour celles et ceux qui voudront préparer leurs prochaines vacances (ou pas).

Une maison du 16e siècle à Anvers La ville d’Anvers recèle plusieurs pépites de locations dans des maisons historiques. La rénovation a été de bon goût et pleine de douceur avec un mur en brique, une cheminée pendue, les plafonds anciens en poutre de bois ou la douche en béton ciré. Voir sur AirbnbMaison complète | 10 personnes | centre historique

Villa du Lac à Spa En bordure du Lac de Warfaaz, c’est une villa qui impressionne avec une piscine tout en verre. On ne crachera pas non plus sur le sauna, le jacuzzi et le feu de cheminée... On se verrait bien avec un bouquin, des grosses chaussettes et une tasse de thé regarder la neige tomber sur la piscine chauffée, non ? Voir sur AirbnbLa villa du Lac

Une maison pittoresque à Damme Damme est un des plus beaux villages de Flandres qu’il est bon d’aller visiter à n’importe quel moment de l’année. Et si l’on décide d’y rester un peu plus longtemps pour profiter de la campagne environnante, on peut loger dans cette maison flamande ultra-pittoresque avec son jardin, sa glycine et son bassin. La campagne chic à son paroxysme ! Voir sur AirbnbRestez dans un style rural

La ferme Kubik à Yvoire Pour les amateurs d’architecture contemporaine, vous allez en avoir plein les yeux. Le concept de cette ferme rénovée est le "cubisme" moderne : un escalier en béton hyper graphique, des passerelles en acier, le tout dans une grange datant du 18e siècle. Voir sur AirbnbThe Kubik Farm, Maison de vacances + piscine int.