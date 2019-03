Les lecteurs de Time Out plébiscitent New York

Les lecteurs de Time Out ont plébiscité la ville de New York tant pour son offre culturelle que culinaire. Un vaste sondage en ligne a aussi permis d'élire Bangkok capitale mondiale de la street food, Manchester la ville où l'on boit le plus, alors que les Parisiens seraient plus portés sur le sexe que tous les autres citadins du sondage.

Grâce à un vaste sondage mené sur 34.000 personnes dans 48 villes du monde, New York ressort comme LA ville "imbattable" grâce à son offre de gastronomie, de bars, de sorties culturelles et autres divertissements. La Grosse Pomme a reçu un score élevé du fait de sa diversité et de sa culture: une écrasante majorité de New-Yorkais (91%) est d'accord pour dire qu'il y a toujours quelque chose à faire ou à voir dans leur ville.

Après Tokyo, les sondés ont aussi choisi New York comme la ville qu'ils voulaient le plus visiter en 2019.

Sur la deuxième marche du podium, on trouve Melbourne, grâce à ses bons chiffres en matière de créativité et de musique live, devant Chicago, où 85% des personnes sondées se disaient heureuses.

Pour concocter le Time Out Index, les sondés devaient évaluer leur ville tant au niveau de l'offre culinaire que des bars, de la culture, de la vie nocturne, des relations, des différents quartiers. Ils devaient aussi évaluer leur niveau de bonheur dans les 24 dernières heures.

Les journalistes ont analysé tous les chiffres et ont aussi pris en compte l'opinion de spécialistes de chaque ville pour établir leur classement.