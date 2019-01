Les Jardins de la Baie, un lieu futuriste et monumental à Singapour

Architecture futuriste, super-arbres et serres immenses. Voilà l'un des lieux les plus mentionnés au monde sur Facebook.

Les "Jardins de la Baie" sont un parc inauguré en 2012. Longeant la baie de Singapour, ils allient une architecture futuriste et botanique impressionnante. Les jardins se divisent en trois parcs où l'on peut découvrir plus d'un million de plantes en tous genres et dix-huit "super-arbres", qui dominent les jardins. Ces structures imaginées par l'homme sont couvertes d'orchidées, de fougères ou encore de broméliacées. Ces "super-arbres" mesurent entre 25 et 50 mètres et ont pour rôle de récolter l'eau de pluie afin d'irriguer les jardins.

Les structures futuristes produisent aussi de l'électricité grâce à des panneaux solaires. Elles renouvellent également l'air des "Conservatories", qui sont deux immenses serres: le Flower Dome, haut de 38 mètres sur 1,2 hectare, et le Cloud Forest, haut de 42 mètres sur 0,8 hectare. La première serre recrée un climat sec, comparable à celui du bassin méditerranéen. Elle abrite entre autres une oliveraie. Le Cloud Forest, quant à lui, recrée les conditions fraîches et humides des montagnes tropicales d'Asie du Sud-Est.

L'ensemble de ce projet colossal a coûté la somme d'un milliard de dollars d'investissement. Depuis sa création, plus de 40 millions de personnes ont visité les Jardins de la Baie. En 2015, ce lieu hors du commun était même l'un des vingt lieux les plus mentionnés sur Facebook.