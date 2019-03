Les fontaines les plus iconiques dans le monde

Plus

Présentées à la presse, les nouvelles fontaines de l'Avenue des Champs-Elysées seront officiellement inaugurées le 21 mars. Promises à un éclairage nocturne, les structures en alliage de bronze et d'aluminium mais aussi en cristal devraient devenir une nouvelle attraction touristique de la plus belle avenue du monde. En attendant de les approcher, voici 5 autres fontaines impressionnantes, sinon les plus incontournables dans le monde.

Fontaine de Trevi, Rome Il suffit d'évoquer Rome pour penser Fontaine de Trevi. Et l'on dit bien "Trévi" et non "Trévise", comme il est parfois commun de l'entendre. Rendue hautement populaire depuis qu'Anita Ekberg y a pris son bain dans "La Dolce Vita" de Federico Fellini en 1960, tous les voyageurs se pressent devant le monument romain pour y jeter une pièce de la main droite, dos tourné à la fontaine. Seuls les touristes osant le geste sont assurés de revenir dans la ville éternelle, raconte la légende.

Fontaines de Montjuïc, Barcelone Dans le sud-ouest de la capitale catalane, le quartier de Montjuïc, qui signifie "mont Juif", est incarné par les fontaines de l'architecte Gaietà Buïgas, qui émerveillent les visiteurs par leurs jeux d'eau et leurs effets de son et lumière. On les surnomme d'ailleurs les "fontaines magiques". Elles furent construites à l'occasion de l'Exposition Universelle de 1929. Les Jeux Olympiques de 1992 ont largement contribué à les rendre populaires, après une campagne de rénovation.

Fontaines de Burj Khalifa, Dubaï Installées sur un lac artificiel dont le nom rappelle le plus haut gratte-ciel du monde, soit 828 mètres, les fontaines de Burj Khalifa composent l'un des spectacles les plus prisés des touristes. Totalement gratuite et reproduite toutes les vingt minutes la semaine comme le week-end, la représentation consiste pour les jets d'eau à danser sur une bande-son, au rythme des morceaux choisis. La structure est équipée de 25 projecteurs de lumière colorée pour donner vie à la magie aquatique. Les fontaines ont été réalisées par le cabinet de design qui a pensé celles du Belagio à Las Vegas.

Fontaines de Banpo Bridge, Séoul Dans la capitale sud-coréenne, le Banpo Bridge fut construit pour enjamber la rivière Han et permettre de passer d'une rive à l'autre sans encombre lors des périodes de crue. Ce double édifice datant des années 80 est devenu une curiosité touristique pour le spectacle aquatique qu'il procure à l'aide de ses jets d'eau situés tout le long du pont et se déversant de part et d'autre dans la rivière. Surtout, l'installation est équipée de lampes qui animent de mille couleurs la représentation aquatique.