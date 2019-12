Les femmes quarantenaires doperont la tendance du tourisme de bien-être en 2020.

Le réseau d'agences de voyages de luxe Virtuoso a dressé le portrait-robot des voyageurs passionnés de bien-être: c'est une femme de la génération X à la recherche de destinations de détente comme Bali, la Thaïlande et le Bhoutan.

Virtuoso s'est intéressé aux tendances concernant ce type de voyages et a compilé ses résultats à partir de données émanant de ses agences de voyages disséminées à travers le monde.

La catégorie de personnes qui mène cette tendance est celle des femmes nées entre 1965 et 1980, qui recherchent une retraite relaxante et revitalisante pour décompresser, déstresser et méditer.

Parmi les activités de bien-être les plus prisées de ces séjours, on note la méditation, les traitements en spa, le yoga, une alimentation équilibrée et les excursions sportives en extérieur.