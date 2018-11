Les Etats-Unis, la destination préférée des Routards

Le Guide du Routard publie le palmarès des destinations qui ont eu le plus la cote sur son site web en 2018, sur la base de ses 5,6 millions visiteurs uniques par mois.

Toutes rubriques confondues, guides et pages communautaires, un consensus a été trouvé autour des Etats-Unis en 2018 sur Routard.com, s'imposant comme la destination qui intéressait le plus les voyageurs. Les internautes apprécient particulièrement les voyages en Amérique puisque le Mexique est septième et le Canada est huitième. Un trio de tête du continent américain auquel on peut ajouter Cuba, à la cinquième position.

L'Asie du Sud-Est compose le complément de ce classement, à commencer par l'incontournable Thaïlande (2e), l'Indonésie (3e) et le Vietnam (4e). Le Japon ferme la marche à la dixième position.

En parallèle, le Routard a étudié les îles préférées des voyageurs. Cuba s'impose en tête, devant successivement Bali puis la Guadeloupe.

L'Espagne, le voyage préféré des internautes

Pour les escapades courts et moyens courriers, l'Espagne s'impose en tête de la liste des destinations les plus consultées sur le site du célèbre guide. Elle détrône l'Italie pour la reléguer à la deuxième place. Sans surprise, on retrouve les autres gagnants des vacances estivales, tels que la Grèce (3e) et le Portugal (4e). Les chiffres des réservations qui confirment le retour des vacanciers au Maghreb sont corroborés par ce palmarès, avec la Tunisie à la dixième position. La Turquie est pour sa part septième.

Côté français, la liste des destinations nationales n'est pas originale puisque Paris ouvre la marche.

Les 10 destinations longs courriers préférées :

1- Etats-Unis

2- Thaïlande

3- Indonésie

4- Vietnam

5- Cuba

6- Inde

7- Mexique

8- Canada

9- Maurice

10- Japon

Les 10 destinations moyens courriers préférées :

1- Espagne

2- Italie

3- Grèce

4- Portugal

5- Maroc

6- Royaume-Uni (Angleterre + Ecosse + Pays de Galles)

7- Turquie

8- Islande

9- Belgique

10- Tunisie

Les 10 destinations préférées en France métropolitaine :

1- Paris

2- Corse

3- Bretagne

4- Aquitaine

5- Provence

6- Lyon et environs

7- Côte d'Azur

8- Alsace

9- Midi-Pyrénées

10- Pays de la Loire

Les 10 îles préférées dans le monde :

1- Cuba

2- Bali

3- Guadeloupe

4- Réunion

5- Crète

6- Canaries

7- Maurice

8- Martinique

9- Sicile

10- Cap Vert