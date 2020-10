Les Bouchons lyonnais ressuscitent le "mâchon" matinal, un contre-feu au couvre-feu

Andouillette au petit déjeuner

Au "Poêlon d'Or", au cœur de Lyon, l'ambiance est très joyeuse en cette matinée pluvieuse. Sur la table de ce bouchon plus vrai que nature, de bonnes bouteilles côtoient des plats de saucisson poché au vin rouge, de savoureuses bouchées d'andouillette et purée ou de la cervelle des canuts (un fromage frais aux herbes), dévorés avec appétit par les convives de ce "brunch" version lyonnaise...

"Même si on a le sourire, la situation est compliquée. On s'adapte aux horaires qu'on nous impose. On essaie, notamment avec le mâchon, de trouver des solutions et de garder le moral !", explique son patron, Yann Lalle. "Le restaurant, c'est le dernier espace de liberté et de convivialité par les temps qui courent. On ne peut plus voyager, sortir..."

"Ce type de rendez-vous peut avoir du succès", renchérit Benoît Josserand, patron d'un autre bouchon, "Le Café du Jura", et président de l'association Les Bouchons lyonnais, à l'origine de ce "revival" du mâchon pour tenter en fin de semaine de contrer (un peu) l'absence de soupers.