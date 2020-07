Les Belges, les Suisses et les Néerlandais devraient être les premiers à revenir en France.

30% des Belges envisagent de s'offrir un séjour en France dans les six prochains mois. C'est le cas aussi de 13% des Suisses et de 11% des Néerlandais, d'après les estimations publiées par Atout France, qui présente un premier aperçu des intentions de voyages en France et à Paris.

Consensus autour de la région Paca

Ce baromètre mensuel, lancé en collaboration avec l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris, révèle que les Belges (30%), les Suisses (13%), les Néerlandais (11%), les Espagnols (9%), les Allemands (7%), les Italiens (7%) et les Britanniques (5%) seront parmi les premiers à revenir au cours des six prochains mois.

Fin mai dernier, les Chinois composaient la deuxième nationalité la plus encline à visiter la France (12%). Un mois plus tard, les intentions de départ ont drastiquement chuté et les habitants de l'Empire du Milieu ne sont plus que 7%.

Dans ce contexte, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur rafle la mise et s'impose comme la destination la plus sollicitée aussi bien par les Français (26%) que par les Européens de l'Ouest (22%).

Dans la suite du classement, les avis divergent entre vacanciers tricolores et étrangers : si les premiers préfèrent la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie (20%) sinon l'Auvergne-Rhône-Alpes (14%), les seconds choisissent d'abord la Bretagne (19%) et la Normandie (17%) pour concrétiser leur prochain voyage.