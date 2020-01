Les 8 villes dans le monde qui seront tendances en 2020 grâce à l'actualité

Si l'Egypte devrait être une destination prisée des voyageurs suite au succès de l'exposition Toutankhamon et à la prochaine ouverture du Musée du Caire, d'autres villes attireront tous les regards inévitablement grâce à l'actualité. Les voici.

Le petit émirat est bien décidé à capitaliser sur la prochaine Exposition universelle, qui se déroulera du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021 pour vanter ses atouts en tant que destination de vacances. Quelque 192 pavillons représentant autant de pays, plus de 200 restaurants et 60 événements quotidiens œuvreront pour mettre en lumière le thème de ce millésime: "Connecter les esprits, construire le futur".

La capitale des Flandres succède à Mexico City au titre d'épicentre international du design . Une cinquantaine d'expositions étayeront la façon dont le design peut jouer un rôle dans les défis de demain que sont le changement climatique, l'amélioration de l'habitat et la recherche d'une société plus inclusive. Chaque saison 2020 sera consacrée à un thème.

Pour la première fois, le littoral croate est à l'honneur à travers la programmation de la Capitale européenne de la Culture. Toute proche de la frontière slovène, la cité accueillera de grandes stars de l'opéra tandis que l'art contemporain sera incarné par une exposition de Nan Hoover, qui articule son travail autour de la vidéo et de la photo. Les répercussions de cette année culturelle ne se limiteront pas à Rijeka, puisque les villes aux alentours participeront aussi à la programmation. Le carnaval de Rijeka, qui a lieu en janvier et février, composera l'un des moments clés de cette année.

Elle aussi aura droit à son coup de projecteur grâce au titre de Capitale européenne de la culture. La programmation a été imaginée pour chaque saison, correspondant au calendrier celte. Bon nombre d'événements auront lieu en plein air pour concerner un maximum de voyageurs et d'Irlandais. Pour l'ouverture de cette année culturelle, on attend notamment un festival pyrotechnique gratuit dans l'ensemble du comté de Galway. Et bien sûr, la Saint-Patrick aura cette année une résonance toute particulière.

Le Musée de l'Armée célébrera les 350 ans de la fondation du célébrissime monument parisien qui abrite le tombeau de Napoléon. Cette année anniversaire sera justement l'occasion de rappeler que ce chef-d'oeuvre voulu par Louis XIV pour s'occuper de ses soldats n'est pas le seul lieu du repos éternel de l'empereur français. Les visiteurs découvriront à travers une exposition la vie des anciens pensionnaires de cet hôpital militaire. Des concerts ont d'ores et déjà commencé à célébrer les festivités et rythmeront l'ensemble de l'année.

Tokyo

Jeux Olympiques d'été

Entre l'Euro de football et le Vendée Globe, l'année sera résolument sportive. Tous les regards convergeront vers l'archipel nippon cet été, où Tokyo accueillera les Jeux Olympiques pour la deuxième fois de son Histoire (après ceux de 1964). Une véritable fête à laquelle se préparent tous les Japonais et pour laquelle bon nombre s'attendent à recevoir des touristes. La saison estivale sera placée sous le raffinement et la culture japonaise.