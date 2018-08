Les 3 plus beaux hôtels de Croatie

On vous propose ici trois sublimes hôtels (parmi bien d'autre) où aller se reposer et profiter de la Croatie.

C'est les vacances, ceux qui ne sont déjà partis rêvent d'y retourner, ceux qui vont partir n'en peuvent plus d'attendre et ceux qui ne partent pas pensent à leur prochain voyage!

Le design Hotel Navis

Situé près de la petite ville de Opatija, l'hôtel est design et moderne. Il offre une vue incroyable sur la mer et la nature environnante. On rêve de se réveiller avec le ressac de la mer sur les roches...