Les 10 quartiers les plus cool du monde, selon Time Out - © Orbon Alija - Getty Images

Le voyage n’aura pas été le maître mot de l’année 2020 mais cela n’empêche pas Time out de sortir sa liste des 40 quartiers les plus cool du monde. Chaque année, la rédaction de Time Out, qui a des publications dans des villes du monde entier, a dressé une liste des 40 quartiers les plus branchés du monde, sur la base des informations locales de plus de 38.000 citadins. Cette année, le concept de cool est celui de "sympa" dans le sens convivial. Le magazine se concentre sur les endroits où le voisinage est roi et où les collectivités et les entreprises se sont unies et ont prospéré pendant cette année des plus difficiles. Voici le top 10, relayé par CNN Travel !

10. Marrickville, Sydney La grande diversité des offres culinaires est la clé du succès de Marrickville à Sydney, selon Time Out. "Un vrai melting-pot" et même ce qui pourrait bien être la scène culinaire la plus éclectique de Sydney, où vous pouvez acheter de la nourriture vietnamienne le long d’Illawarra Rd, savourer une pizza à base de plantes à Pizza Madre, puis vous désaltérer dans l’une des nombreuses brasseries artisanales du quartier. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LASAANYA SIPS | Sydney Foodie (@lasaanya_sips) le 12 Août 2019 à 3 :40 PDT

9. Haut-Marais, Paris A ne pas confondre avec le Marais proprement dit (charmant bien sûr, mais plus touristique), le Haut-Marais est la pointe nord de ce quartier historique. "Pour les Parisiens, on a l’impression que ce quartier a pratiquement inventé le bar à cocktails", explique Time Out, il est donc recommandé aux visiteurs de parcourir ses rues sinueuses et d’enquêter sur des lieux de rencontre insolites comme le speakeasy Little Red Door ou encore le Bisou. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nathan Bui (@natebui) le 29 Mars 2020 à 2 :47 PDT

8. Dennistoun, Glasgow Dans l’est de la ville, en bordure de la nécropole, construite à l’époque victorienne, le quartier historiquement ouvrier de Dennistoun a vu sa population étudiante augmenter ces dernières années. "Pourtant, la vague de réaménagement arrive lentement", pointe Time Out "et ses charmants immeubles en grès blond et rouge restent abordables pour la plupart." Les rédacteurs en chef soulignent le Zero Waste Market, "une épicerie de vrac qui préparait des boîtes pratiques de produits alimentaires essentiels pendant le confinement" et la Food Forest d’Alexandra Park "où les habitants de tous horizons se rencontrent pour planter et voir grandir leurs semis". Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DENNISTOUN BAR-B-QUE (@dennistounbarbque) le 13 Févr. 2020 à 1 :13 PST

7. Shaanxi Bei Lu / Kangding Lu, Shanghai Autrefois partie de la colonie internationale de Shanghai, ce quartier qui était délaissé "se transforme rapidement en une destination animée avec de nouveaux cafés, bars et restaurants", explique Time Out. Vous y trouverez toujours des maisons traditionnelles et des magasins de nouilles à l’ancienne, mais vous pouvez aussi vous tourner aujourd’hui vers un bar à roulettes ouvert toute la journée, Riink, ou boire des vins naturels au SOiF à l’ambiance décontractée. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sean Noble (@seandnoble) le 23 Août 2018 à 5 :57 PDT

6. Wedding, Berlin Rien à voir avec le mariage, Wedding est un quartier de la partie nord-ouest de la capitale allemande. Bien que la ville soit connue pour être un lieu de fête 24h/24, les rues latérales de Wedding sont suffisamment calmes pour vous garantir une bonne nuit de sommeil une fois que vous avez fini votre pubcrawl. En journée, vous pourrez profiter du grand air au lac Plötzensee et au bois Volkspark Rehberge. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 2LiveFashion Berlin (@2livefashion_berlin) le 11 Sept. 2020 à 9 :45 PDT

5. Yarraville, Melbourne Deux confinements ont peut-être mis la scène culturelle de Melbourne en hibernation mais, selon Time Out, "l’esprit communautaire de Melbourne n’a jamais été aussi fort, et c’est le quartier qui incarne le mieux la banlieue ouest de Yarraville". La patineuse Belle Hadiwidjaja a fait du patin à roulettes dans le quartier pour divertir les familles lors de leurs promenades quotidiennes, tandis que Lee Smith-Moir a encouragé les résidents en ajoutant des panneaux pleins de bonne humeur dans les rues du quartier.

4. Bedford-Stuyvesant, New York Ce quartier de Brooklyn aux pierres brunes victoriennes est devenu cette année, selon Time Out, "le plus grand incubateur du futur de New York".

Pendant les manifestations de Black Lives Matter, il a servi de plaque tournante principale et, alors que la ville était paralysée par la pandémie de Covid-19, "le quartier a donné naissance à des réseaux d’entraide comme Bed-Stuy Strong pour protéger ses membres les plus vulnérables." Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Raoul Simon (@raoul_simon) le 14 Août 2020 à 5 :20 PDT

3. Sham Shui Po, Hong Kong Ce quartier ouvrier, dont l’ambiance rustique avait attiré les âmes créatives des artistes de rue aux artisans du café, est considéré comme "la nouvelle capitale culturelle de Hong Kong". Parallèlement à cela et malheureusement, ce quartier abrite également certaines des communautés les plus défavorisées de Hong Kong et a été un champ de bataille dans les manifestations de 2019-2020. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JustinHong Kong (@justin.earthwalker) le 11 Août 2020 à 6 :00 PDT

2. Downtown de Los Angeles Les 10 quartiers les plus cool du monde, selon Time Out - © Alexander Spatari - Getty Images "C’est devenu l’année la plus douloureuse de l’histoire récente de L.A.", explique Time Out, "et dans une ville sans lieu de rassemblement unique et central, Downtown est devenu son âme de soutien." C’est dans ce centre-ville en plein essor que les habitants choqués se sont rassemblés pour pleurer la mort de la légende du basket Kobe Bryant. Et c’est ici que les Angelenos sont venus faire entendre leurs voix après la mort de George Floyd. "Ce ne fut pas sans conflits", dit Time Out, "mais il y avait un pivot palpable vers l’unité le jour où des milliers de personnes ont déferlé dans les rues du centre-ville."

1. Esquerra de l’Eixample, Barcelone Eixample est le mot catalan pour "expansion". Ce quartier tentaculaire qui mérite bien son nom, étalé dans un quadrillage strict, se divise en deux sections distinctes : la luxueuse et touristique Dreta de l’Eixample, et la zone résidentielle plus terre à terre, Esquerra de l’Eixample. "Pendant le confinement de Barcelone", dit Time Out, les cours des immeubles à appartements d’Esquerra "sont devenues des points centraux pour retrouver l’énergie de la ville, on pouvait y voir des sessions pop-up Hidrogel, des soirées où les résidents se paraient de costumes et dansaient sur leurs balcons." Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nesrin Köseler (@nesrinkoseler) le 11 Mars 2017 à 12 :11 PST