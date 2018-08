Le "strip" de Las Vegas, site touristique le plus fréquenté au monde

Portion du Las Vegas Boulevard dans la ville du péché célèbre pour ses hôtels et les fontaines immenses du Bellagio, le "Las Vegas Strip" est fréquenté chaque année par 39,6 millions de visiteurs, ce qui ferait de lui le site touristique le plus fréquenté du monde, selon un classement établi par une plateforme d'échange d'hébergements, LoveHomeSwap.com.

Le classement dressé par le site américain rassemble aussi bien des monuments emblématiques que des sites touristiques payants, des parcs d'attractions ou des adresses incontournables lors d'un séjour. Pour ce faire, la plateforme a compilé les données de fréquentation officielle de chaque site, établissant son palmarès de cinquante occurrences.

Des lieux iconiques des Etats-Unis dominent le classement : après le "strip" de Las Vegas, on retrouve Times Square (New York) avec 39,2 millions de visiteurs annuels, ainsi que Central Park, fréquenté par 37,5 millions de touristes. La Grosse Pomme bénéficie d'une large mise en lumière, avec la présence également de la gare historique Grand Central Station (21,6 millions).

Ailleurs aux Etats-Unis se classent avantageusement Union Station de la ville de Washington (4e; 32,8 millions), la salle de réunion et de marché Faneuil Hall de Boston (7e; 18 millions), le parc Disneyworld Magic Kingdom d'Orlando en Floride (8e; 17,5 millions) ou encore le parc Disneyland d'Anaheim en Californie (9e; 15,9 millions) et le Golden Gate de San Francisco (14e; 13 millions).

Si l'on exclut les chutes du Niagara, situées à la cinquième place du palmarès (22,5 millions), le premier site touristique non américain le plus fréquenté se trouve à Pékin : la Cité Interdite reçoit chaque année 15,3 millions de curieux. C'est un peu plus que le très folklorique grand bazar d'Istanbul (11e; 15 millions).

La cathédrale Notre-Dame de Paris constitue le premier site touristique européen du classement, avec ses 13,6 millions de visiteurs. Le parc Disneyland Paris est le deuxième lieu français le plus visité (16e; 11,2 millions), devant la basilique du Sacré Coeur à Paris (18e; 10,5 millions).

La liste complète des cinquante sites touristiques les plus visités du monde est accessible (en anglais) ici : www.lovehomeswap.com.