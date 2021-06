Le Sénégal se raconte en podcast

"Écoutez-moi vous raconter la merveilleuse histoire de notre Sénégal. Ecoutez-moi vous raconter ses faits de gloire." C'est en ces mots que Dr. Massamba Gueye commence le premier épisode de " Xam sa démb, xam sa tey ", un podcast réalisé par le Goethe-Institut en partenariat avec Kër Leyti, la Maison de l'Oralité et du Patrimoine et les Archives nationales du Sénégal.

Chacun d'entre eux, disponible en ligne en wolof et en français , aborde un sujet différent de l'histoire sénégalaise et des grandes personnalités qui ont façonné le continent africain.

Les épisodes du podcast sont destinés à être diffusés dans les écoles, les bibliothèques et les musées afin de toucher tous les Sénégalais. Mais ils touchent déjà de nombreux citoyens du pays africain, selon le Goethe-Institut. L'organisation à but non lucratif a révélé au magazine Quartz que plus de 9.000 personnes ont déjà visité le site du podcast.

Un chiffre qui n'étonne pas Dr. Massamba Gueye. Selon lui, la transmission orale a encore de beaux jours devant elle au Sénégal. "Je pense que les réseaux sociaux ont permis à l'oralité de renaître", a-t-il déclaré à la publication spécialisée.

"Tout notre patrimoine était transmis par voie orale : notre histoire mais aussi nos lois, notre religion et nos coutumes."

Si le podcast en est encore à ses débuts sur le marché africain, il est déjà prometteur dans certains pays, comme l'Afrique du Sud. Plus de 40% des Sud-Africains avaient pour habitude d'écouter des podcasts en 2019, selon le rapport "Digital News" de Reuters.