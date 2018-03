Le savon de Marseille a un nouveau musée

Un deuxième musée du savon de Marseille ouvre mardi dans la cité phocéenne, misant sur l'attrait pour ce produit traditionnel, mais pénalisé par les importations et les divisions entre producteurs français.

Baptisé Musée du Savon de Marseille, ou MuSaMa, cet espace de 400m2 offre un bref parcours avec exposition de publicités anciennes et d'une imposante cuve de saponification. Le visiteur peut "boudiner" son propre savon à l'aide d'un outil traditionnel et repartir avec un exemplaire.

Situé à deux pas du Vieux-Port, le musée compte sur la clientèle touristique, et a traduit ses contenus en huit langues dont le japonais et le chinois via une application.