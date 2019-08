Le Royaume-Uni hors du pass InterRail à partir de 2020

Les voyageurs européens ne pourront plus utiliser le pass InterRail à partir de l'année prochaine pour voyager au Royaume-Uni, a annoncé la compagnie Eurail, qui propose ce billet de train permettant de se déplacer à travers l'Europe.

Cette décision n'a pas de lien avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ont affirmé les compagnies concernées.

Les entreprises ferroviaires britanniques ne feront plus partie des pass Eurail et InterRail à partir du 1er janvier 2020, a déclaré dans un communiqué Eurail, dont le siège est à Utrecht, aux Pays-Bas.

Les pass InterRail sont destinés aux citoyens de l'Union européenne, tandis que les pass Eurail sont réservés aux résidents non-européens.

"Les voyageurs qui achèteront un pass Eurail ou InterRail en 2020 ne pourront plus voyager au Royaume-Uni", a indiqué Eurail, qui appartient à plus de 35 sociétés ferroviaires et maritimes européennes.