Le projet de réplique de la grotte Cosquer présenté à Marseille

"Je me suis battu pendant 20 ans pour faire cette reconstitution avec un architecte; ce n'était pas facile mais maintenant, cela va être visible par M. Tout-le-monde et c'est ça qui est important", s'est réjoui Henri Cosquer. En 1991, le plongeur professionnel avait mis au jour une grotte sous-marine qui porte désormais son nom, au cœur du Parc national des Calanques, près du Cap Morgiou.

Elle recèle plus de 270 œuvres d'art pariétal dessinées et gravées par l'homme, de 27.000 à 19.000 ans avant notre ère, à une époque où la mer était plus basse d'au moins 40 m et distante d'environ 6 km.