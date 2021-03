Le printemps et la vaccination redonnent aux Américains le goût du voyage.

87% des Américains ont des projets de voyage

"Le printemps apporte un climat plus chaud et de meilleures perspectives pour l'industrie du voyage", estime ainsi Amir Eylon, président du cabinet d'études Longwoods International. "Plus les progrès en matière de vaccins et de contrôle du virus sont rapides, plus vite le secteur des voyages (toujours) en difficulté se rétablira", dit-il.

En moyenne 2,5 millions de personnes sont vaccinées quotidiennement aux Etats-Unis.

Une majorité de la population sera vaccinée d'ici le 4 juillet, jour de la Fête nationale. Si bien que les Américains se reprennent à rêver d'horizons nouveaux.

Au total, 87% d'entre eux ont désormais des projets de voyage pour les six prochains mois, le niveau le plus élevé depuis début mars 2020, qui marquait le début de la propagation du nouveau coronavirus, selon le dernier sondage de Longwoods International publié cette semaine.

De plus, "seul un tiers des voyageurs estiment que le Covid-19 aura un impact considérable sur leur décision de voyager au cours des six prochains mois, le niveau le plus bas en un an", selon cette étude.

La compagnie United Airlines a annoncé jeudi l'ajout dès mai de 26 lignes entre des villes du centre du pays et des destinations touristiques.