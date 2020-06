Le Pays du Mont-Blanc : cet été on part à la montagne

Sallanches est un bon point de départ pour découvrir cette région prisée des touristes tant l’hiver que l’été. Située dans la partie haute de la Vallée de l’Arve, cette commune plus abordable que Chamonix et moins guindée que Megève offre un beau panorama sur le massif du Mont-Blanc, la Chaîne des Fiz, mais aussi celle des Aravis.

Juste avant le refuge de Mayères, son restaurant et son petit aérodrome de montagne, une pause est conseillée au refuge du Tornieux . Sa spécialité ? De délicieux beignets de pomme de terre, qu’on appelle ici "Bougnettes". Au pied des Quatre Têtes avec une vue imprenable sur le Mont-Blanc et la chaîne des Fiz, cette adresse conviviale propose un menu unique le midi, avec ses célèbres beignets accompagnés d’une salade, son fromage ou de sa charcuterie.

On se gare au parking de Burzier, sauf pour les adeptes de 4X4 ou de VTT qui pourront accéder au refuge par le sentier qui leur est réservé. Les marcheurs débutants ou chevronnés apprécieront ce début de balade dans les sous-bois bien frais , très agréables par grande chaleur. Différentes options s’offrent aux randonneurs, Mayères ou Doran, deux alpages et leurs refuges accessibles en 1h30 à 2 heures de marche selon la cadence adoptée.

Après l’effort physique, rien de tel que l’eau thermale de Saint-Gervais-les Bains et ses vertus apaisantes et cicatrisantes. Depuis 1807, cette eau captée naturellement à 39 degrés a fait la renommée des Thermes de Saint-Gervais. Ces Bains, nichés au cœur d’un vaste parc arboré , ont su évoluer au fil des décennies pour offrir aujourd’hui des soins détente (saunas, hammams, bains à différentes températures en intérieur et extérieur) mais aussi des cures médicales ciblées (dermatologie, ORL, respiratoires…).

Piquer une tête dans un lac

Non loin des Thermes, en redescendant dans la vallée, direction le Lac de Passy, le plus grand du Pays du Mont-Blanc. On y vient pour passer une journée en famille sur sa plage aménagée, prendre possession des criques herbeuses, sinon profiter des nombreux équipements sportifs (accrobranche, terrain de volley) et ludiques (châteaux gonflables, pédalos, minigolf).