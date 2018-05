Le passeport japonais donne accès au plus grand nombre de pays sans visa

Dans la dernière édition du Henley Passport Index, le Japon détrône Singapour et l'Allemagne au classement des pays délivrant le "meilleur passeport" au monde. Ses citoyens peuvent désormais voyager dans 189 destinations sans visa.

L'Allemagne et Singapour sont relégués à la deuxième place de peu, avec 188 destinations à leur actif.

Alors que les pays européens de l'espace Schengen dominent traditionnellement ce classement, les analystes soulignent que des nations asiatiques montent en puissance, grâce notamment à de fortes relations commerciales et diplomatiques.

On notera par exemple que la Corée du Sud et Singapour ont signé d'importants accords avec l'Ouzbékistan et la Somalie.

La Chine a aussi gagné plusieurs places dans le classement cette année après avoir passé des accords de visas avec la Bosnie-Herzégovine et les Emirats Arabes Unis.

Les accords de visas réciproques entre la Chine et les Emirats auraient dopé l'industrie touristique locale de plus de 70% par rapport à l'année dernière, notent les rédacteurs du rapport.

D'un côté, le rapport souligne le fait que la Chine "offre le même accueil chaleureux qu'elle a reçu sur la scène internationale", en offrant à 59 pays un accès sans visa à sa province d'Hainan très prisée, un mois durant.

Les rédacteurs précisent que les Emirats Arabes Unis enregistrent la plus forte progression de l'année, avec 38 places de gagnées depuis 2008, ils se classent en 23ème position.

Ce classement se fonde sur des données de l'International Air Transport Association (IATA) et est mis à jour en temps réel. Il existe d'autres indices du même type, comme le Passeport Index d'Arton Capital, un consultant international basé au Canada.

Voici la dernière mise à jour du classement Henley:

1. Japon - Accès à 189 pays sans visa

2. Allemagne, Singapour - 188

3. Finlande, France, Italie, Corée du Sud, Espagne, Suède - 187

4. Autriche, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Royaume-Uni, Etats-Unis - 186

5. Belgique, Canada, Danemark, Irlande, Suisse - 185

6. Grèce, Australie - 183

7. République Tchèque, Malte, Nouvelle Zélande - 182

8. Islande - 181

9. Hongrie, Slovénie, Malaisie - 180

10. Lettonie, Lituanie, Slovaquie - 179