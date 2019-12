Au cœur des civilisations arabes

Le palmier-dattier, symbole des civilisations du monde arabe. - © yassine chaachoua - Getty Images/iStockphoto

L'arbre, dont les racines pénètrent profondément dans le sol, ce qui lui permet de pousser dans des climats secs, a été non seulement une source de nourriture, mais aussi de gain économique.

"Le palmier dattier a joué un rôle central pour renforcer les liens entre les gens et la terre des régions arabes, leur permettant de mieux affronter les défis de ce dur environnement désertique", a estimé l'Unesco.

La demande d'inscrire "les connaissances, savoir-faire, traditions et pratiques associés au palmier dattier" a été retenue par l'organisme parmi 41 autres demandes. "Les peuples des Etats soumissionnaires sont liés au palmier dattier depuis des siècles étant donné qu'il les a aidés à construire leur civilisation", ont assuré les 14 pays arabes ayant présenté cette candidature (Bahreïn, Egypte, Irak, Jordanie, Koweït, Mauritanie, Maroc, Oman, Territoires Palestiniens, Arabie Saoudite, Soudan, Tunisie, Emirats arabes unis et Yémen).

"Les recherches historiques et les différentes fouilles entreprises ont révélé le statut culturel et économique majeur de cette plante dans de nombreuses régions et civilisations comme la Mésopotamie, le Golfe arabique et l'Egypte antique", ont-ils ajouté.