Le Palais idéal du facteur Cheval, "sauvé" par Malraux voici 50 ans

En plus de sanctuariser cette œuvre unique au monde, admirée par les Surréalistes, "la ténacité de Malraux a sauvé le Palais de la ruine", assure Frédéric Legros, son directeur depuis mai 2019.

André Malraux , alors ministre de la Culture, dut batailler pour obtenir le 23 septembre 1969 le classement de ce chef-d’œuvre d'architecture naïve contre l'avis de la plupart des experts, qui jugeaient le Palais "hideux" et ne cachaient guère leur mépris pour son créateur.

Au détour d'une rue de Hauterives, dans la Drôme, se cache le Palais idéal du facteur Cheval, construit par cet autodidacte visionnaire durant 33 ans et classé aux Monuments historiques en 1969.

Le chef-d’œuvre d'un autodidacte "illuminé"

"D'un songe, j'ai sorti la reine du monde", a écrit sur la façade Ferdinand Cheval, dont la construction de pierres, ramassées pendant ses tournées, de coquillages et de chaux modelée à la main, aurait pu disparaître. Les structures métalliques utilisées par le facteur pour consolider son édifice de 12 mètres de haut et 26 mètres de long étaient rongées par la rouille et menaçaient de s'effondrer.

"C'était aussi un génie de la communication, qui avait ouvert dès 1905 le palais au public", explique M. Legros. Si les visiteurs le traitaient alors "d'illuminé", ils se pressaient à Hauterives.

Débutée en 1879, la construction de ce mariage de figures oniriques, de cultures et religions d'Orient et d'Occident, s'achèvera en 1912.

Ferdinand Cheval consacrera encore sept ans à bâtir son propre tombeau, dans le cimetière voisin. "Son chef-d’œuvre", selon le directeur. Un tantinet mégalomane, il voulait édifier dans son Palais une sépulture "digne des pharaons". L'église et la mairie refusèrent. Le nom de "Palais idéal" est emprunté au poème d'un jeune Grenoblois enthousiasmé par sa visite.